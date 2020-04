Wind Tre, multa di 240.000 euro dall'AGCOM: non ha rispettato le disposizioni sul modem libero

L'AGCOM torna ad infliggere multe agli operatori storici italiani. Questa volta è stato il turno di Wind Tre: la sanzione è arrivata giusto nelle ultime ore, a causa di alcune disposizioni non rispettate in materia di modem libero. Cerchiamo di capire più precisamente cosa è accaduto, in questo rapido articolo.

L'AGCOM ha multato Wind Tre (operatori di recente rinati nell'operatore unico WINDTRE) per un totale di 240.000 euro. L'AGCOM ha contestato la modalità di attivazione solo telefonica dell'offerta Absolute in Fibra FTTH tramite verifica online; inoltre pare che l'operatore avesse eliminato tutte le offerte senza modem con chiamate illimitati equivalenti a quelle con apparato a pagamento. Questo chiaramente non è più possibile, dopo le delibere sul modem libero che tra gli altri hanno coinvolto anche l'operatore TIM (e lui si è adeguato quasi subito, va detto).

Pertanto l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha multato Wind Tre con la delibera delibera n. 135/20/CONS. Ma le indagini sono andate avanti per diversi mesi: il controllo in questione è stato effettuato lo scorso 27 settembre 2019, sempre relativamente al regolamento sul modem libero. Si spera che questo sia anche l'ultimo caso di multa sullo stesso aspetto, e che a breve anche tutti gli altri operatori si adeguino di conseguenza alle nuove direttive.

Ricordiamo però almeno una bella iniziativa, intrapresa da tutti gli operatori italiani anche se in modi differenti: la solidarietà digitale. Vodafone, TIM, Wind Tre e compagnia hanno proposto una serie di pacchetti per combattere il coronavirus.