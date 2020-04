Final Fantasy VII Remake Minigiochi: come vincere a Freccette e ottenere il Trofeo "Lanciatore Esperto"

Potrete giocare al minigioco delle freccette durante il Capitolo 3 al bar Seventh Heaven. Troverete il tabellone di gioco in un angolo del locale, alla destra del Jukebox. Le regole sono piuttosto semplici: ad ogni round potrete lanciare tre frecce. Otterrete dei punti in base alle zone colpite del tabellone, che verranno sottratti al punteggio complessivo di 301. Il vostro obiettivo è quello di azzerare il punteggio con il minor numero di lanci possibili. Tenete a mente che se per sbaglio scenderete sotto lo 0 il round verrà considerato nullo e dovrete ritentare nuovamente, aumentando così il numero di lanci complessivo e dunque ottenendo risultati peggiori. Fortunatamente sarà il gioco stesso a suggerirvi la zona ideale da colpire per raggiungere lo zero quando sarete prossimi alla vittoria. Per ottenere le succulenti ricompense dovrete arrivare in cima alla classifica del locale battendo il record di Wedge di 8 freccette. Più semplice a dirsi che a farsi, visto che per farlo dovrete eseguire una partita praticamente impeccabile. Ma nulla di impossibile se seguirete i nostri suggerimenti.





Per prima cosa le basi. Per lanciare una freccetta, usate lo stick analogico sinistro per prendere la mira e premete il tasto X per eseguire il lancio. La precisione del vostro tiro sarà influenzata dal cerchio che si allarga e si restringe intorno al mirino giallo. Il trucco per eseguire un tiro perfetto è agire con calma e aspettare che il cerchio diventi più piccolo del mirino stesso, ma fate attenzione perché questo accadrà solo due volte a lancio. Riuscire a prendere di mira la zona che vi interessa e al tempo stesso eseguire un lancio perfetto entro il tempo limite richiederà qualche tentativo, ma una volta che ci avrete preso la mano sarete pronti per battere il record di Wedge. Per farlo dovrete completare una partita con meno di 7 freccette. In realtà si possono azzerare tutti e 301 i punti con 6 lanci, il che significa che avete il margine di errore di una freccetta. Il metodo più semplice è quello di colpire il rettangolo rosso sopra al centro del tabellone nella fila del 20 (come nell'immagine qui sotto) che equivale a ben 60 punti. Se non sbaglierete mai vi basterà colpire il suddetto quadrante per 5 volte, per poi concludere la partita al sesto lancio colpendo una zona da 1 punto.





Se riuscirete nell'impresa di completare una partita con 7 o meno lanci otterrete il Trofeo "Lanciatore esperto". Inoltre durante il Capitolo 4, parlate con Wedge quando sarete tornati al Seventh Heaven. L'ex campione di freccette si complimenterà con voi e vi regalerà la rara materia "Propizia" che aumenta il valore Fortuna del personaggio a cui la assegnerete, il che farà di certo comodo durante la vostra avventura in Final Fantasy VII Remake.