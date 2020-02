WinDay di Wind: sconti e premi della settimana del 10 febbraio 2020

Oggi è un lunedì, e come tutti i lunedì dobbiamo mettervi al corrente delle nuove iniziative, degli sconti e dei premi che faranno riferimento al WinDay, il programma fedeltà dell'operatore storico arancione italiano Wind. Si comincerà proprio oggi 10 febbraio 2020, con sconti fino al 50% su elettrodomestici del marchio De'Longhi.

Lo sconto del WinDay di oggi lunedì 10 febbraio 2020 andrà riscattato come sempre entro le 23:59 dall'App MyWind: permetterà di accedere al 50% in meno su una selezione di elettrodomestici acquistabili su Livinshop (il negozio online di De'Longhi), ma anche su alcuni prodotti Kenwood e Braun. Il buono sconto, comunque, sarà valido fino al 23 febbraio 2020. Ma sconti e premi non finiscono di certo qui.

Mercoledì 12 febbraio 2020 sarà il turno del concorso settimanale del WinDay di Wind: in palio vi sarà un Weekend 2 stelle Michelin a Villa Crespi, in Piemonte. Infine, da giovedì 13 febbraio 2020 a domenica 16 febbraio 2020 i clienti Wind potranno richiede un voucher per acquistare quattro biglietti al prezzo di due per recarsi nei migliori cinema sul territorio.