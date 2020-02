Disney+, Marvel's Future Avengers: data di lancio per la serie anime

Forse neppure lo sapete, ma in Giappone esiste da anni una serie anime basata sui Vendicatori: è Marvel's Future Avengers, e i protagonisti sono come immaginerete Captain America, Iron Man, Hulk, Thor e compagnia. Finora è stata relegate al paese del Sol Levante, ma ora con Disney+ le cose stanno per cambiare.

Nei piani iniziali di Disney e Marvel Studio, Marvel's Future Avengers avrebbe dovuto essere disponibile su Disney in America sin dal lancio avvenuto nello scorso autunno 2019; ma non è stato possibile. Ora, però, la serie anime ha una data di lancio ufficiale: debutterà su Disney+ venerdì 28 febbraio 2020. Non manca poi molto, quindi.

Marvel's Future Avengers racconterà una storia separata sia da quella dei fumetti che da quella dei film di Marvel Studios; comunque promette di essere un appuntamento interessante per chi ama gli eroi in questione. Il doppiaggio in lingua inglese, già confermato, fa ben sperare per un adattamento anche nel nostro paese, dove Disney+ arriverà sul finire di marzo 2020: vi terremo aggiornati.