Windows 11: la maggior parte degli utenti PC non sa che sta per arrivare

Windows 11 sta per arrivare, ma pare che la maggior parte degli utenti PC lo ignori completamente. Stando a un recente sondaggio di Savings.com, condotto su un campione di 1.042 utenti di Windows il 17 settembre 2021, solo il 38% degli utenti sarebbe cosciente del lancio il 5 ottobre 2021 di Windows 11. Di questi, i due terzi non ha saputo dire se il suo sistema è adeguato per il passaggio al nuovo sistema operativo.

Il restante 62% non sapeva semplicemente dell'esistenza del nuovo Windows, nonostante la campagna marketing battente, con spot lanciati su canali popolarissimi come ESPN e UFC. Evidentemente gli sforzi di Microsoft non sono bastati e vanno in qualche modo potenziati. Oppure bisogna semplicemente ammettere che c'è una larga fetta di utenza che fatica a informarsi su questi argomenti.

Windows 11, il logo

Per il resto vi ricordiamo che Windows 11 sarà rilasciato sotto forma di aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Windows 10. Per verificare la compatibilità del vostro PC con Windows 11, potete scaricare l'app Controllo integrità del PC. Nel caso, potrete comunque forzare l'installazione partendo dalla ISO del nuovo sistema operativo fornita da Microsoft stessa a tempo debito.