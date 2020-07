WindTre: come avere più GIGA con le offerte personalizzate dell'estate 2020

WindTre ha continuato a proporre tutta una serie di offerte più o meno convenienti, anche dopo l'unificazione tra i due operatori storici Wind e Tre. Ciò non vuol dire, tuttavia, che non esistano modi per aumentare alcuni contenuti: per esempio per avere più GIGA, che in tempo di vacanze, nell'estate 2020, tornano particolarmente utili.

Per ottenere più GIGA con le offerte WindTre occorrono altri pacchetti ad hoc, le cosiddette offerte personalizzate. Per esempio WindTre 150 Summer Edition, che al prezzo di 12,99 euro una tantum (cioè li pagherete una volta e bassa) proporrà 150 GIGA di traffico dati da sfruttare entro 90 giorni, con disattivazione automatica al termine della validità. Fino al 4 agosto 2020 questo pacchetto sarà disponibile solo per alcuni clienti (presso rivenditori, call center o app dell'operatore) ma dal 5 al 10 agosto 2020 l'attivazione verrà proposta anche tramite campagna SMS. Provate a contattare WindTre.

Ci sono anche altri modi per aumentare i GIGA della propria offerta WindTre. Per esempio i vari pacchetti 5 Giga per Te a 1,99 euro al mese, 10 Giga per Te a 2,99 euro al mese, 20 Giga per Te a 4,99 euro al mese, 30 Giga per Te a 5,99 euro al mese, e ancora 100 Giga per Te a 9,99 euro al mese, infine 100 Giga MAX a 9,99 euro una tantum (da utilizzare entro due mesi).

Infine le ultime due proposte di WindTre: MIA Unlimited Easy Pay (con minuti, SMS e GIGA illimitati a 29,99 euro al mese) e MIA Call Your Country (per stranieri). Ovviamente dovreste pensare a questi bundle solo se avrete già scartato o esaurito tutte le offerte precedenti di cui vi abbiamo parlato.

Mentre chi cerca di potenziare le proprie offerte mobile estive, c'è chi pensa alla linea fissa: iliad, attualmente preso dal suo progetto legato alla fibra ottica.