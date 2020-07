Call of Duty: Warzone raddoppia: weekend con doppi punti esperienza bonus in arrivo

Ecco un'altra occasione che non dovreste assolutamente perdere sul "nuovo" Battle Royale di Activision e Infinity Ward. Call of Duty: Warzone sta per celebrare un nuovo weekend con doppi punti bonus, e tantissimi altri vantaggi che potrebbero interessarvi. Analizziamo per bene la situazione.

Non è raro (ma neppure così comune) che titoli come Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare diano inizio a fine settimana "speciali", in cui è più facile salire di livello, completare obiettivi, o aumentare il rango del proprio Pass Battaglia a pagamento. Il prossimo weekend da tenere d'occhio sarà appunto quello del 31 luglio 2020, quando i bonus si attiveranno già nel pomeriggio, per poi rimanere attivi anche sabato 1 agosto 2020 e domenica 2 agosto 2020.

Call of Duty: Warzone raddoppia, quindi. Tutte le sue modalità multigiocatore garantiranno doppi punti esperienza, così come doppia esperienza per le armi e progressione raddoppiata / agevolata anche per il Battle Pass stagionale. È la vostra ultima occasione per sbloccare tutto lo sbloccabile e ottenere tutte le ricompense probabilmente, dato che la Stagione 5 è praticamente dietro l'angolo.

Oh, e le cose potrebbero peggiorare rapidamente. Sapete, infatti, che in occasione della Stagione 5 di Call of Duty: Warzone una testata nucleare potrebbe colpire la mappa di gioco?