Call of Duty: Warzone Stagione 5, treno in arrivo: è il primo teaser

Novità importanti per chi attende ansiosamente aggiornamenti su Call of Duty: Warzone e sul lancio della sua Stagione 5, nei primi giorni di agosto 2020. A quanto pare è in arrivo un treno. E non azzardatevi a dire "tutto qui?" Primo, perché il teaser del treno non lo abbiamo scelto noi. Secondo, perché non è tutto qui.

L'anticipazione arriva direttamente da Nick NICKMERCS Kolcheff; probabilmente non lo conoscete, ma è uno streamer del FaZe Clan (a proposito di FaZe Clan, ricordate quel piccolo fenomeno di RowdyRogan?). Ha affermato di aver ricevuto un breve video direttamente da Activision, un teaser della Stagione 5 di Call of Duty: Warzone, perché nel video si fa riferimento proprio al 5 agosto 2020, quando la nuova stagione dovrebbe cominciare. Non abbiamo conferme che il filmato sia autentico, ma perché dovrebbe mentire?

Bene: NICKMERCS ha mostrato il video in questione (lo trovate poco più avanti, in calce all'articolo) e la presenza del treno è abbastanza evidente. Sembra che il mezzo di trasporto (inedito per il Battle Royale di Activision) stia arrivando a Verdansk. E considerando che i dataminer del titolo avevano già trovato nei file di gioco alcuni riferimenti ad un "treno sotterraneo", beh... è probabile che si tratti della volta buona.

Dunque la Stagione 5 di Call of Duty: Warzone dovrebbe vedere l'introduzione di questo nuovo veicolo, che andrebbe così ad affiancarsi a macchine ed elicotteri. Per ora il condizionale è d'obbligo; di certo ci sono anche tante altre cose che dovrebbero arrivare su Call of Duty: Warzone. Per esempio dei provvedimenti contro gli hacker, non trovate?