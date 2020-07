Halo infinite arriva su PS4 grazie a Dreams

La potenza di Dreams consente di creare le cose più fantasiose. In questi mesi abbiamo visto una gran varietà di progetti che mostrano la versatilità del'opera di Media Molecule. Essendo Halo Infinite il gioco del momento, era solo questione di tempo prima di vedere un progetto ispirato al gioco di 343 Industries. Pur sapendo che si tratta di una demo creata da un utente, fa comunque strano vedere Master Chief girare per la prima volta su di una PS4.

La potenza di Dreams è fuori discussione: c'è persino chi ha ricreato la demo dell'Unreal Engine 5 utilizzando questo "gioco per fare i giochi" e non è la prima volta che vengono "scimmiottati" i giochi e le serie più famose. Non ci sorprende, quindi, che tutte le discussioni e le chiacchiere intorno a Halo Infinite abbiano spinto l'utente Disarmed a provare a replicare quanto visto nella demo dell'Xbox Series X Games Showcase in Dreams.

"Ero molto eccitato dopo aver visto la conferenza Xbox e il gameplay di Halo Infinite la scorsa settimana," ha scritto il creatore della demo su Twitter. "Ho pensato che sarebbe stato strano avere Halo su PlayStation 4. Così ecco ho creato questa cosa. Il futuro è roseo per la next-gen!"



#MadeInDreams - was pretty excited with the @xbox debriefing last week & the gameplay reveal of #HaloInfinite!

got me to thinking how strange it would be to have @halo on the @PlayStation 🤔 - here's something! the future is looking bright for next-generation 💙💚 pic.twitter.com/dC4nz6QnOm