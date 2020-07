Samsung Galaxy Watch 3, un video mostra in azione il rivale di Apple Watch

Sono giorni importanti per il nuovo smartwatch targato Samsung: prima TechTalkTV ha mostrato Samsung Galaxy Watch 3 in un breve filmato, e oggi un nuovo video lo mostra direttamente in azione. Ciò permette di apprezzarne il design e di dare una prima occhiata anche al software, tutto in anteprima.

Si tratta fondamentalmente di un video unboxing che mostra il Samsung Galaxy Watch 3 versione 41mm, colore Mystic Bronze, particolarmente elegante. Stando alle parole di The Mobile Central, la qualità del materiale utilizzato per il Samsung Galaxy Watch 3 è davvero notevole, superiore a quella del Galaxy Watch originario.

Non mancano comparative con il Galaxy Watch, con il Gear S3 Frontier Edition, infine con l'Apple Watch Series 4: questo ci permette di ricordare che Samsung Galaxy Watch 3 sarà effettivamente il rivale di Apple Watch sul mercato internazionale. Dal punto di vista dell'interfaccia utente, invece, Samsung Galaxy Watch 3 si manterrà sorprendentemente sulla stessa lineare degli smartwatch precedenti, senza novità di sorta.

Tutte le funzionalità che potreste immaginare sono presenti (monitoraggio del sonno, tracking per le attività giornaliere, software per rilevare il battito cardiaco, e via dicendo); Samsung Galaxy Watch 3 verrà reso disponibile anche in una versione da 45mm. Entrambe monteranno il Gorilla Glass DX, la certificazione IP68 (sarà resistente all'acqua) e 8GB di memoria interna.