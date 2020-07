Valorant: FaZe Clan annuncia il torneo Ignition Series, collaborerà con Riot Games

Il prossimo torneo ufficiale dedicato a Valorant, nel quale verrà investito parecchio denaro, è dietro l'angolo: l'annuncio risale alle scorse ore. E tra gli organizzatori spiccano nientemeno che i professionisti del FaZe Clan, che si sono ritagliati negli ultimi anni un posto di tutto rispetto nel mondo dell'Esport.

Il torneo di Valorant in questione prenderà il nome di Ignition Series: non solo, ma il FaZe Clan collaborerà con gli stessi sviluppatori di Riot Games. Passiamo a qualche dettaglio che vale la pena appuntare: l'evento avrà luogo in più giornate consecutive, dal 6 al 9 agosto 2020. Prenderanno parte alle competizioni ben 16 team competitivi, per un montepremi di 50.000 dollari. In realtà di questi 16 team invitati soltanto la metà prenderà ufficialmente parte agli scontri su Valorant, i restanti potranno invece sfidarsi in modo amatoriale dal 1 al 2 agosto 2020.

Chiaramente un torneo simile verrà proposto anche in streaming su Twitch, proprio dal team del FaZe Clan, nonché dai canali Twitch di Valorant stesso (proprietà di Riot Games). Il team FaZe competerà con le personalità di Jason Ruchelski (JasonR), Corey Nigra (corey), Zachary Lombardo (ZachaREEE) e Jimmy Nguyen (Marved).

Che dire, il futuro di Valorant sembra roseo anche dal punto di vista competitivo, almeno per il momento; e intanto molte novità arriveranno proprio con l'inizio dell'Atto 2, previsto guarda caso nei primi giorni di agosto 2020.