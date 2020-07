Cineweek sarà in diretta alle 15 su Twitch con Gabriella ed Emanuele

Cineweek, il nostro rotocalco sul cinema, le serie televisive e dintorni, torna oggi alle 15, in diretta rigorosamente su Twitch. A fare gli onori di casa ci saranno, ovviamente, Gabriella Giliberti ed Emanuele Gregori.

Si parlerà di tutto quello che è successo in questa settimana, dalle produzioni che sono ripartite alle novità che sono emerse nelle ultime ore. Facciamo riferimento, per esempio, alla nuova mini-serie di Netflix dedicata a The Witcher e all'investitura di Luca Marinelli, da parte di Hideo Kojima, come perfetto Solid Snake.

Non mancherà la solita capatina a Londra per parlare di quello che sta avvenendo in Gangs of London. La serie di Sky, infatti, sta per arrivare al finale di stagione e Gabriella ed Emanuele commenteranno quello che è accaduto finora e proveranno ad anticipare quello che succederà lunedì prossimo.

