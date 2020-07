WhatsApp, come silenziare chat e gruppi per sempre: funzionalità in fase di test

Capita a tutti di essere aggiunti in un nuovo gruppo di WhatsApp, dove sono presenti persone fin troppo loquaci. La decisione giusta, allora, è probabilmente quella di silenziare il gruppo, in modo che smettano di arrivare le assillanti notifiche. Questa possibilità verrà potenziata: presto sarà possibile silenziare chat e gruppi per sempre.

La nuova opzione, che consente di disattivare le notifiche "per sempre" è stata avvisata giusto in queste ore nell'ultima beta di WhatsApp per Android, la 2.20.197.3. Sono informazioni che arrivano, come sempre, dal team di Wabetainfo, dunque certamente attendibili. Gli sviluppatori per ora hanno aggiunto questa opzione in fase di test, ma non risulta ancora accessibile: chiaramente la proveranno sul breve periodo, quindi valuteranno il suo rilascio in tutto il mondo (o in determinati paesi). Non è l'unica novità importante: presto sarà possibile utilizzare WhatsApp su quattro dispositivi.

Come silenziare chat e gruppi per sempre su WhatsApp? Calma: per ora bisogna prendere delle decisioni un po' meno drastiche. Tanto per cominciare selezionate la chat (singola o di gruppo) di vostro interesse, quindi apritela, poi in alto a destra eseguite un rapido tap sui tre puntini verticali. A questo punto noterete la voce Disattiva notifiche: è quella che vi interessa. Per ora vederete come opzioni "8 ore", "1 settimana", "1 anno". Prossimamente troverete anche "Sempre". E lì la questione diventerà quasi definitiva: nessuno potrà più disturbarvi!

Eccovi anche un'immagine in anteprima che vi mostra come sarà il menù a tendina di cui vi abbiamo parlato. Utilizzereste mai questa funzionalità, o la ritenete troppo drastica?