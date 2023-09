Wo Long: Fallen Dynasty - Il Conquistatore di Jiangdong è disponibile

Contenuto extra

Wo Long: Fallen Dynasty - Il Conquistatore di Jiangdong racconta delle lotte di Sun Ce dopo la dipartita di suo padre, Sun Jiang. "I giocatori potranno viaggiare attraverso Xiangyang e le Colline di Shentingling, incontrando nuovi spaventosi mostri Shrimp Soldier e alcuni dei più feroci signori della guerra dell'Antica Cina, tra cui Gan Ning e Taishi Ci."

Il DLC comprende anche una nuova arma, la Spada Lunga, una Bestia Divina inedita e un nuovo contenuto per l'end game, dal titolo "The Thousand Mile Journey ". In concomitanza con il DLC a pagamento, è stato lanciato anche un aggiornamento gratuito, che include armi collaborative con Lies of P, il nuovo emozionante action RPG di Neowiz Games, di cui potete leggere la recensione.