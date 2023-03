Wo Long: Fallen Dynasty, versioni PlayStation e Xbox a confronto nell'analisi di Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato una nuova video analisi che vede questa volta come protagonista Wo Long: Fallen Dynasty, il nuovo action GRD di Team Ninja, di cui sono state confrontate le versioni PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One.

Come appurato dalle analisi dei tech enthusiast, su PS5 e Xbox Series X|S Wo Long: Fallen Dynasty offre due preset grafici, uno che dà priorità alla risoluzione e l'altro al framerate, che in ogni caso mira sempre ai 60 fps. La modalità Prestazioni offre una risoluzione interna di 2240x1260 sia su PS5 e Xbox Series X, con cali nel range dei 50 - 60 fps. Con la modalità Risoluzione invece si sale a 1440p, ma ne risente la fluidità dell'azione, dato che il framerate può scendere facilmente anche sotto i 50 fps. In ogni caso le cutscene girano a 30 fps, con un frame pacing incostante.

Digital Foundry afferma che su Xbox Series S purtroppo il lavoro di ottimizzazione non è stato dei migliori, dato che la risoluzione in entrambi i casi arriva a un massimo di 900p, con penalità evidenti dal punto di vista visivo, con texture, ombre e persino fisica di qualità inferiore rispetto a Series X.

La situazione non migliora con le console old-gen, dove Wo Long: Fallen Dynasty gira a 30 fps. Mentre PS4 Pro e Xbox One X offrono quantomeno una risoluzione di 1080p, su PS4 standard si scende a 720p mentre su Xbox One a 1152x648.

Giusto ieri Team Ninja ha pubblicato la patch 1.03 di Wo Long: Fallen Dynasty che include anche delle correzioni specifiche per la versione PC.