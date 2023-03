Resident Evil 4 Remake: l'effetto della pioggia verrà aggiustato con la patch del day one

Resident Evil 4 Remake ha dimostrato ancora una volta le capacità tecniche di Capcom, vista l'ottima grafica che emerge dai primi video visti finora, ma l'effetto della pioggia presente in alcune sequenze non ha molto convinto: sembra infatti un po' posticcia e tende a risaltare negativamente rispetto all'ottimo livello raggiunto invece dal resto della produzione, pertanto la compagnia ha deciso di correggerlo attraverso la patch del day one.

Tra le sequenze che abbiamo visto finora di Resident Evil 4, infatti, c'è anche parte del Capitolo 5 di cui abbiamo potuto vedere un video gameplay tratto direttamente da una sessione di prova. In questo è presente un effetto di pioggia battente che non sembra integrarsi alla perfezione con ambientazioni e personaggi, creando uno strano impatto con tutto l'impianto grafico generale.

La cosa non è passata inosservata, attirando diversi commenti critici al riguardo, tanto da giungere agli orecchi di Capcom: intervistato da Press Start Australia, il producer Hirabayashi Yoshiaki ha riferito di essere al corrente di questi feedback negativi e che il team sta già lavorando per correggere la questione.

"Abbiamo visto le reazioni all'effetto della pioggia e stiamo lavorando già alla patch del day one per introdurre alcuni aggiustamenti". A questo punto, attendiamo di vedere quale sarà il risultato finale, che sarà visibile solo con l'applicazione dell'aggiornamento in questione disponibile in tempo per la data d'uscita di Resident Evil 4 Remake, fissata per il 24 marzo 2023 su PC e console. Questa sera, durante la presentazione di Capcom, potrebbe essere messa a disposizione una demo di Resident Evil 4.