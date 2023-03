PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo è disponibile da oggi, trailer di lancio

Square Enix ricorda che PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo è disponibile da oggi, con un trailer di lancio che presenta nuovamente l'interessante visual novel horror incentrata su leggende metropolitane giapponesi che hanno origini lontane.

Si tratta di un'avventura narrativa dotata di un notevole livello qualitativo anche come scrittura, in grado di catturare il giocatore attraverso un racconto corale che parla di maledizioni, antichi rituali e leggende metropolitane che si rivelano decisamente concrete.

PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo è ambientato durante il periodo Shōwa (1926-89) nel quartiere di Sumida, a Tokyo. I Sette Misteri di Honjo sono varie storie che si tramandano dall'epoca del Giappone feudale ad oggi, nell'are geografica in questione.

Il gioco è una visual novel in 2D con elementi da avventura grafica, che presenta una raccolta di agghiaccianti storie di fantasmi che ruotano attorno a vari protagonisti, che in un modo o in un altro si ritrovano ad essere in possesso del potere di maledire.

Ci troviamo dunque a indagare sui misteri di Honjo dal punto di vista di vari personaggi maledetti, destinati a scontrarsi tra loro per poter accedere al Rituale della Resurrezione. Potete conoscere meglio il gioco nella nostra recensione di PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo, pubblicata proprio oggi su queste pagine.