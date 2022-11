Wo Long: Fallen Dynasty, un video gameplay di 8 minuti su PS5 con combattimenti e boss

Wo Long: Fallen Dynasty, l'action di Team Ninja ambientato nell'antica Cina, torna a mostrarsi con un nuovo video gameplay della durata di circa otto minuti tratto dalla versione PS5, pubblicato dal canale YouTube di GameSpot.

Nel filmato in testa alla notizia possiamo vedere una sequenza di gioco con vari scontri all'arma bianca, inclusa una boss fight con Fengxi, una sorta di enorme cinghiale corazzato. In generale il video permette di farsi un'idea sulle meccaniche di gioco alla base di Wo Long: Fallen Dynasty nel caso non abbiate avuto tempo o modo di provare la demo a tempo limitata pubblicata alcune settimane fa.

Parliamo di un action RPG ambientato in una versione dark fantasy della Cina alla fine della dinastia Han, durante la quale i demoni infestano i Tre Regni. Il sistema di combattimento è incentrato sull'arte della scherma basata sulle arti marziali cinesi, con il giocatore che potrà impugnare dieci tipologie di armi differenti. Ovviamente è anche possibile modificare l'equipaggiamento e le statistiche del proprio personaggio a piacimento e adattare il tutto in base allo stile di gioco preferito.

Il filmato pubblicato da GameSport si basa sulla nuova build del titolo di Team Ninja, al centro del nostro Provato di Wo Long: Fallen Dynasty che abbiamo pubblicato giusto pochi minuti fa. In generale la nuova demo mostra dei sostanziali miglioramenti rispetto alla precedente, come spiegato da Aligi Comandini:

"I passi avanti fatti con la nuova demo di Wo Long: Fallen Dinasty sono già evidenti, e dimostrano ancora una volta la volontà del Team Ninja di ascoltare accuratamente il feedback dei fan. Considerando peraltro che tutte le modifiche fatte ci sono parse non solo ben ponderate, ma in grado di migliorare significativamente il divertimento dell'esperienza, è chiaro anche come il team giapponese abbia imparato davvero bene a scremare le opinioni migliori degli utenti. Se il gioco dovesse continuare a evolversi così, potremmo trovarci per le mani un'esperienza molto più diversa dai Nioh di quanto inizialmente previsto, e potenzialmente anche superiore. Vedremo."

Vi ricordiamo che Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One dal 2 marzo 2023. Al lancio sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.