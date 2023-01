WWE 2K23: un leak rivela data di uscita, atleta di copertina e formato cross-gen

La data di uscita di WWE 2K23 dovrebbe essere fissata al 17 marzo, stando a un leak che ha rivelato anche il probabile atleta di copertina di questa edizione, John Cena, e la natura cross-gen della produzione, che immaginiamo sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Alcuni giorni fa un rumor ha indicato la possibile data dell'annuncio di WWE 2K23, che dovrebbe avvenire il prossimo 31 gennaio: in tale occasione scopriremo quali saranno le caratteristiche e le eventuali novità rispetto alla versione 2022 del gioco di wrestling.

Come ricorderete, WWE 2K22 è stato il capitolo del ritorno per il franchise di 2K Games, dopo un anno di assenza dovuto ai disastrosi risultati di WWE 2K20 e all'addio dello sviluppatore storico della serie, Yuke's.

Considerando ciò che solitamente accade con i titoli sportivi, ci sono ben poche speranze che l'edizione 2023 vada a introdurre sostanziali cambiamenti rispetto alla formula rivista e corretta che abbiamo visto lo scorso anno.

Ad ogni modo, dovremmo scoprire presto come stanno le cose. Per i rumor, come già detto, la presentazione ufficiale di WWE 2K23 avverrà il 31 gennaio.