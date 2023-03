WWE 2K23, trailer di lancio live action con John Cena e tanti altri

WWE 2K23 farà il proprio debutto nei negozi fra pochi giorni, il 17 marzo, e non poteva ovviamente mancare uno spettacolare trailer di lancio, in questo caso impostato come un live action in cui ritroviamo non solo John Cena ma anche tanti altri lottatori della WWE.

La nostra recensione non è ancora arrivata a causa di una consegna tardiva dei codici, ma i primi voti ricevuti da WWE 2K23 a livello internazionale sono positivi e sembra dunque che il nuovo approccio della serie sia stato consolidato in occasione di questo episodio, disponibile su PC, PlayStation e Xbox.

I trailer live action delle produzioni legate alla WWE sono sempre un grande spettacolo per gli appassionati, e il video realizzato per il lancio del gioco non fa eccezione, con Cena che funge da "presentatore" e varie superstar a irrompere sulla scena dichiarando il proprio obiettivo: diventare campioni.

Da Cody Rhodes a The Miz, da Bobby Lashley a Logan Paul, passando per le esponenti della divisione femminile, WWE 2K23 potrà contare anche stavolta su di un roster enorme e non si farà mancare neppure le grandi superstar del passato, come ormai da tradizione per il franchise.