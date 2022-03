Xbox Game Pass ha ospitato oltre 60 giochi vincitori di premi GOTY nel suo catalogo

Microsoft ha svelato che Xbox Game Pass sin dal lancio avvenuto nel giugno del 2017 ha ospitato nel suo catalogo oltre 60 giochi vincitori di premi Game of the Year assegnati da 30 testate giornalistiche e organizzazioni differenti, tra cui The Game Awards, Metacritic e Bafta.

Il dato è stato svelato con un video pubblicato in occasione della GDC 2022, dove tra l'altro sono state condivise anche alcune statistiche sul servizio, il coinvolgimento degli utenti e i benefici per i giochi che fanno parte del suo catalogo. Come possiamo notare nell'immagine qui sotto, tra i numerosi "vincitori di GOTY" disponibili per gli abbonati a Xbox Game Pass o che lo sono stati in passato troviamo The Witcher 3: Wild Hunt, Fallout 3 e 4, GTA 5, Red Dead Redemption 2, Skyrim, Mass Effect 2 e 3 e Monster Hunter World, giusto per citarne alcuni.

Xbox Game Pass, i vincitori di GOTY approdati sul servizio

"Fin dall'inizio, ci siamo concentrati nel creare una libreria di giochi di alta qualità", afferma Joyce Lin di Microsoft, director del team Xbox Game Pass Content Strategy. "Quindi personalmente adoro questo dato, che sin dal lancio, Game Pass ha avuto nel suo catalogo oltre 60 giochi vincitori di premi Game of the Year e questo tra produzioni first-party e third-party... parla della qualità della libreria del servizio e della qualità dei creatori con cui lavoriamo."

Indubbiamente si tratta di un dato interessante, che dimostra la grande forza attrattiva di Xbox Game Pass, che nel tempo è arrivato a quota 25 milioni di abbonati, stando ai dati condivisi da Microsoft lo scorso gennaio.