Xbox Game Pass, Power Rangers: Battle for the Grid e Astrologaster disponibili

Xbox Game Pass vede oggi l'arrivo di due nuovi titoli, nella fattispecie Power Rangers: Battle for the Grid e Astrologaster, entrambi disponibili per il download su PC e/o Xbox One.

Annunciati insieme agli altri giochi di marzo 2020, i due prodotti sono molto diversi l'uno dall'altro: da una parte abbiamo un picchiaduro arcade ispirato ai Power Rangers, dall'altra un'avventura introspettiva ambientata nella Londra elisabettiana.

Intere generazioni di Power Rangers si scontrano in un multiverso con 25 anni di storia. Lanciati in sequenze di combattimento ispirate a quelle dei Power Rangers originali, ma rivisitate come mai prima d'ora.

Power Rangers: Battle for the Grid presenta i tipici comandi dei giochi picchiaduro. Questo gioco tanto facile da imparare, ma altrettanto difficile da padroneggiare, è accessibile a giocatori di tutti i tipi.