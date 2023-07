Xbox, un modello custom con chassis trasparente per la console Microsoft

Come sarebbe l'originale Xbox con uno chassis trasparente? Se lo sono chiesti i responsabili del canale YouTube BitHead1000, che si sono subito messi in moto per rispondere a questa domanda creando un modello custom della prima console Microsoft.

La piattaforma della casa di Redmond vanta al momento 120 milioni di utenti attivi mensili, ma i primi passi nell'industria videoludica non sono stati semplici e infatti al termine del suo ciclo vitale la prima Xbox non è riuscita a spingersi oltre i 24 milioni di unità vendute.

La console rimane comunque un bel pezzo da collezione e aprendola si scopre quanto fosse sostanzialmente simile a un PC: smontata la scocca superiore, si nota la presenza di un normale lettore DVD-ROM desktop, di un hard disk da 3,5 pollici e, sotto, di una scheda madre con processore Pentium III pur in versione modificata.