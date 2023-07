One Piece: Pirate Warriors, vendite a quota 8 milioni di copie per la serie

La serie in stile Musou di One Piece: Pirate Warriors ha totalizzato finora vendite per oltre 8 milioni di copie: lo ha annunciato Bandai Namco sulle pagine dell'ultimo numero della rivista giapponese Famitsu.

Esattamente un anno fa il publisher nipponico ha festeggiato i 2 milioni di copie vendute per One Piece: Pirate Warriors 4, ultimo episodio della saga nonché quello venduto più rapidamente, a conferma di come il brand sia ancora molto forte.

Per celebrare questi numeri, Bandai Namco ha deciso di pubblicare a settembre una Deluxe Edition di One Piece: Pirate Warriors 4 per PS4 e Nintendo Switch, sebbene pare che l'iniziativa sia destinata al solo mercato giapponese.