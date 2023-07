Xbox app, crescono gli utenti su PC: 15,6 milioni attivi ogni mese

Una base d'utenza decisamente ampia, che si traduce in 168,3 milioni di visitatori mensili per il Windows Store e in una crescita del 3% su base annua per quanto concerne gli utenti unici che effettuano acquisti sulla piattaforma digitale Microsoft.

Microsoft ha rivelato i numeri della Xbox app su PC , in crescita del 20% su base annua: al momento ci sono sono 15,6 milioni di utenti attivi ogni mese che utilizzano l'applicazione, principalmente per accedere al catalogo di Xbox Game Pass.

Il potenziale del mercato PC

Come annunciato qualche giorno fa da Phil Spencer, Xbox ricaverà un miliardo di dollari dal mercato PC quest'anno ed è dunque chiaro il motivo per cui l'azienda abbia puntato così convintamente in tale direzione.

Naturalmente Sony sta facendo lo stesso, portando gradualmente le varie esclusive PlayStation su PC e realizzando in questo modo importanti incassi extra tramite cui continuare a investire nelle proprie produzioni first party, che come sappiamo sono parecchio costose.