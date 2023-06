Xbox ricaverà 1 miliardo di dollari dal PC quest'anno, 150 milioni di utenti attivi per l'ecosistema

La piattaforma PC frutterà a Microsoft e Xbox 1 miliardo di dollari di ricavi. A svelarlo è stato Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Microsoft durante una conferenza, che ha anche sfatato il mito di Xbox in crisi: gli affari non sono mai andati così bene. Stanno andando addirittura meglio che nell'epoca Xbox 360 e buona parte della crescita è dovuta proprio all'apertura dell'ecosistema Xbox ad altre piattaforme, PC inclusa.

Spencer ha anche parlato di 150 milioni di utenti attivi per Xbox e ha reiterato il fatto che l'obiettivo della compagnia è quello di tirare dentro nuovi giocatori e nuovi creatori.

Spencer: "Spesso mi chiedono come stiamo andando. Ci sono persone, anche in questa stanza, che ricordano gli anni di Xbox 360 come gli anni d'oro di Xbox. Io c'ero e adoro ciò che Xbox 360 ha significato per dove siamo oggi. Ma per farvi capire, in questo momento la nostra attività, dal punto di vista delle entrate, è grande circa il doppio della generazione di Xbox 360.

Se pensiamo ai giocatori, Xbox non ne ha mai avuti così tanti come ora, che per noi è il vero traguardo in termini di numeri di creatori e di giocatori."

Spencer ha poi ricordato che l'ultimo trimestre fiscale di Microsoft è stato il più grande di sempre in termini di ricavi, trimestri natalizi a parte. "Abbiamo più giocatori di quanti non ne abbiamo mai avuti e siamo sempre alla ricerca di nuovi giocatori e creatori, anche su PC, che è sempre stato un grande focus per noi come team. Che è parte di ciò che Bethesda può fare come catalizzatore, perché ha una grande storia sulla piattaforma. Quest'anno produrremo 1 miliardo di dollari di ricavi su PC, per la prima volta nella storia di Microsoft."

Secondo Spencer, il mercato PC è uno dei motivi dietro all'acquisizione di Activision Blizzard, attualmente bloccata dall'antitrust inglese e in attesa di giudizio negli Stati Uniti.