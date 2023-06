PlayStation Plus Extra e Premium, giugno 2023: annuncio dei giochi PS5 e PS4 in arrivo, ecco quando

L'annuncio dei giochi PS5 e PS4 in arrivo a giugno 2023 con PlayStation Plus Extra e Premium dovrebbe avvenire questa settimana, più precisamente mercoledì 14 giugno 2023 dovrebbe essere il giorno in cui Sony svelerà ufficialmente i nuovi titoli previsti all'interno del catalogo dei due tier superiori del servizio in abbonamento di PlayStation Plus.

Se tutto va come previsto, dunque, l'annuncio dei giochi PS5 e PS4 di giugno 2023 su PlayStation Plus Extra e Premium dovrebbe avvenire attraverso i vari canali social di Sony alle 17:30 italiane di mercoledì 14 giugno 2023.

Difficile avere la certezza assoluta, considerando che Sony non comunica in anticipo questi annunci e non ha mai fornito una tempistica ufficiale standard, ma c'è un modus operandi che sembra ormai definito in questa tipologia di comunicazioni. Trattandosi solitamente del secondo mercoledì del mese, questo cadrebbe questa settimana, ovvero il 14 giugno.

I nuovi giochi PS5 e PS4 dovrebbero poi essere effettivamente disponibili al download da martedì 20 giugno 2023, sempre guardando agli esempi precedenti: anche in questo caso non c'è certezza ma, solitamente, la disponibilità arriva il martedì successivo all'annuncio, dunque è facile prevederla in base a questo.

Non ci sono indicazioni sulle possibili introduzioni nel catalogo, visto che non risultano anticipazioni al riguardo, dunque non resta che attendere l'annuncio. Intanto abbiamo visto che 17 giochi lasceranno il catalogo a giugno 2023, mentre ricordiamo i giochi gratis di PlayStation Plus Essential di giugno 2023 disponibili dalla scorsa settimana.