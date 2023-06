Xbox Series X|S e Xbox One: le vendite console sembrano essere state svelate da Microsoft

Durante il BIG Festival in Brasile, grosso evento dedicato ai videogiochi in sud America, una slide di Microsoft potrebbe aver svelato le vendite console di Xbox Series X|S e Xbox One, sebbene non si possa parlare ancora di un annuncio ufficiale vero e proprio, in linea con la politica della compagnia di evitare di comunicare tali dati in maniera chiara.

In base a quanto riportato nella slide in questione, fotografata da qualcuno presente al BIG Festival brasiliano e riportata dall'account Twitter John Welfare, sembra che Xbox Series X|S abbiano superato i 21 milioni di unità vendute finora. Un altro dato interessante è dato dalle vendite complessive di Xbox Series X|S e Xbox One che avrebbero superato i 79 milioni.



Considerando il dato suddetto sulle console di nuova generazione, questo ci dirette anche che Xbox One ha raggiunto 58 milioni di unità vendute, ovvero più di quanto si pensasse, a questo punto, sebbene non di molto.