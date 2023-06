Final Fantasy 16, come ottenere le armi e gli equipaggiamenti migliori

La guida per ottenere la spada Ragnarok, la Gotterdammerung e tutti gli equipaggiamenti migliori che è possibile trovare in Final Fantasy 16.

Anche se Final Fantasy 16 ha lasciato indietro gran parte della sua anima RPG, votandosi alla nuova natura orientata verso l'azione, qualche leggero elemento è sopravvissuto a questa transizione, nonostante sia difficile affermare che sia capace di portare un impatto concreto sul gameplay. Nei vecchi capitoli della saga la ricerca di armi ed equipaggiamenti leggendari occupava una vasta porzione di quello che veniva definito l'endgame, mentre Final Fantasy 16 ha deciso di cambiare profondamente anche questa particolare architettura. La ricerca delle armi e degli equipaggiamenti migliori di Final Fantsy 16 è dunque qualcosa di molto diverso rispetto a ciò a cui i fan di vecchia data erano abituati, decisamente più radicata nella narrativa e difficile da perdersi per strada. Parliamoci chiaro: è molto difficile non imbattersi in questi strumenti per i giocatori che mirano a svolgere tutte le attività del gioco. Ciò detto, potrebbe comunque sfuggire a coloro che non tenteranno di completare l'avventura al 100%, magari schivando il peso della moltitudine di missioni secondarie che scandiscono l'incedere della trama. In questa pagina vediamo proprio come ottenere le spade e gli accessori migliori per Clive, in modo da trasformarlo nel minor tempo possibile nel guerriero perfetto. Prima di lasciarvi, avete dato un'occhiata alla nostra guida di Final Fantasy 16?

Ragnarok e Gotterdammerung Il fabbro Blackthorne Le missioni per ottenere le armi finali per Clive sono tutte legate al fabbro Blackthorne, e nello specifico orbitano attorno alla catena di quest secondarie che prende il nome di "Problemi da fabbro". Si tratta di quattro missioni propedeutiche l'una all'altra che hanno inizio da una richiesta di August, Spezzamaledizioni presente nel rifugio; questi vi domanderà di indagare sul perché il fabbro è triste, e scoprirete che la ragione risiede in una particolare armatura che lo turba. La missione iniziale della catena diventa disponibile solamente in seguito al completamento dell'assalto a Testa di Drago insieme a Jill, subito dopo la missione principale Tempesta Incombente. Una volta completata la prima missione, dovete tenere d'occhio la scrivania di Clive finché non troverete una missiva inviata sempre da August, ancora una volta preoccupato per lo stato mentale del fabbro. Le ultime due fasi della missione secondaria, infine, diventeranno disponibili in seguito al completamento della regione di Dhalmekia, dopo che sarete partiti in direzione del Dominio Cristallino. Seguendo le quest di Blackthorne, è fondamentale che abbiate sbloccato l'insediamento di Dravozd, nella regione di Dhalmekia, dove si svolgeranno gli ultimi atti della catena. La Gotterdammerung Una volta riuniti Blackthorne e Zoltan, dopo aver concluso "Problemi da fabbro IV", otterrete la spada Ragnarok, ma i due artigiani vi diranno che è possibile potenziarla ulteriormente. A quel punto, nell'inventario di Blackthorne apparirà la ricetta per costruire la Gotterdammerung, la spada più forte che è possibile ottenere nel corso della vostra prima run. Di seguito vediamo i materiali necessari e soprattutto dove reperirli: Oricalco, pezzi multipli - Ricompensa per aver sconfitto i ricercati di Grado S Atlas, Svarog, Gorgimera e Re Behemot. Neracciaio, pezzi multipli - Ricompensa per aver sconfitto i ricercati di Grado A Thanatos e Principe della Morte. Corno da battaglia primitivo - Ricompensa per aver sconfitto il ricercato di Grado A Gobermouch Una volta raggiunta la Final Fantasy Mode, partirete con un oggetto nell'inventario chiamato Enunciazione della Creazione. Una volta raggiunte le ultime fasi di gioco potrete sfruttarlo per realizzare la Ultima Weapon, che è disponibile solamente in questa speciale modalità.