Giochi in uscita a luglio 2023 su PlayStation, Xbox, PC e Switch

Luglio 2023 è il mese di Pikmin 4, ma anche della versione PC di Ratchet & Clank: Rift Apart e di giochi promettenti come Oxenfree 2, Remnant 2 e Immortals of Aveum.

Quali sono i giochi in uscita a luglio 2023 su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch? Pur con il forte caldo che caratterizza questi giorni, non mancano i titoli di grande rilevanza; a cominciare naturalmente da Pikmin 4, l'ultimo episodio della celebre serie strategica in esclusiva su Nintendo Switch. Questo mese assisteremo inoltre al clamoroso debutto di Ratchet & Clank: Rift Apart su PC e all'arrivo di produzioni decisamente interessanti come l'inquietante Oxenfree 2: Lost Signals, Immortals of Aveum con il suo mondo magico e le meccaniche sparatutto, gli scenari post-apocalittici procedurali di Remnant 2 e il grande ritorno di Telltale Games con l'avventura episodica dedicata a The Expanse.

Oxenfree 2: Lost Signals Oxenfree 2: Lost Signals, l'artwork ufficiale In uscita su PC, PS5, PS4 e NSW il 12 luglio Ambientato cinque anni dopo gli eventi del primo capitolo, Oxenfree 2: Lost Signals ci mette nei panni di Riley, che ritorna nella sua città natale, in Oregon, per scoprire la natura di alcuni misteriosi segnali radio che interferiscono con le sue apparecchiature. Da dove provengono? Chi li sta inviando? È ciò che dovremo cercare di capire nella campagna della nuova avventura sviluppata da Night School Studio. Pur mantenendo intatta la formula di partenza, gli autori hanno cercato di arricchire l'esperienza da tutti i punti di vista in occasione di questo sequel, curando in particolare la scrittura dei dialoghi e la caratterizzazione dei personaggi, avvolgendoci con atmosfere che a un certo punto aprono le porte a un orrore quasi cosmico: ne abbiamo parlato nel provato di Oxenfree 2: Lost Signals.

Exoprimal Exoprimal, le potenti Exocorazze a disposizione dei giocatori In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 14 luglio Feroci dinosauri che invadono il mondo: non è Dino Crisis, sebbene ci sia dietro Capcom anche in questo caso: Exoprimal prova a ritagliarsi una fetta di appassionati di sparatutto a base cooperativa e lo fa catapultandoci sul campo di battaglia mentre orde virtualmente infinite di velociraptor e altri rettili preistorici si affollano nello scenario, distruggendo tutto ciò che trovano lungo il cammino. Per vincere questa battaglia apparentemente impossibile potremo contare su di una serie di armature ad alta tecnologia, le Exocorazze, ognuna dotata di caratteristiche peculiari e in grado di fare la differenza una volta schierate in campo, ma anche su di un arsenale di armi devastanti fra mitragliatori, fucili e missili dalla potenza dirompente. Abbiamo provato Exoprimal il mese scorso, ed ecco le nostre impressioni.

Jagged Alliance 3 Jagged Alliance 3, uno degli scenari in cui ci troveremo a combattere In uscita su PC il 14 luglio La celebre serie di Jagged Alliance torna dopo una lunghissima assenza con un episodio che promette di rilanciare il gameplay strategico a turni che la caratterizza fin dagli esordi, cercando al contempo di introdurre importanti novità in grado di adeguare quelle meccaniche agli standard odierni. Jagged Alliance 3 promette di essere questo e altro ancora, e farà il proprio debutto a luglio su PC. A fare da sfondo al terzo capitolo è Grand Chien, una nazione fittizia florida ma dilaniata da un sanguinoso conflitto interno, quando la forza paramilitare che risponde al nome de La Legione prende il controllo dei territori dopo aver fatto sparire il presidente. Al comando di una squadra di abili mercenari, dovremo ritrovare il capo di stato e ristabilire l'ordine. In attesa della recensione, ecco il nostro provato di Jagged Alliance 3.

Immortals of Aveum Immortals of Aveum, il nostro mago combattente In uscita su PC, PS5 e XSX il 20 luglio Titolo d'esordio di Ascendant Studios, Immortals of Aveum è uno sparatutto in prima persona ambientato in un mondo in cui la magia regna sovrana. Finito sull'orlo della distruzione a causa della Sempiguerra, un conflitto tra fazioni che dura da sempre, il regno di Aveum è ferito: un enorme squarcio si estende nel sottosuolo, nutrendosi di violenza e terrore, e starà a noi tentare di sanarlo prima che sia troppo tardi. Al comando di Jak, un mago combattente in grado di attingere a tutte e tre le fonti magiche che animano il mondo, dovremo affrontare il tiranno Sandrakk e le sue truppe nell'ambito di una campagna a base narrativa che promette di sorprenderci per la qualità della scrittura, per un comparto tecnico d'eccellenza e per un gameplay frenetico, veloce ed entusiasmante: abbiamo parlato di questo e altro nel nostro provato di Immortals of Aveum.

Pikmin 4 Pikmin 4, gli esserini interagiscono con lo scenario In uscita su NSW il 21 luglio Senza dubbio il piatto forte di luglio, Pikmin 4 è l'ultimo capitolo della famosa serie strategica di Nintendo, disponibile in esclusiva su Switch. Impegnati in una missione di salvataggio su di un pianeta remoto, con la nostra squadra dovremo recuperare non solo il capitano Olimar, ma anche una serie di altri personaggi, ognuno dotato di abilità che andranno ad arricchire man mano il gameplay. Come portare a termine l'incarico? Anche stavolta verranno in nostro aiuto i Pikmin, piccole ma tenaci creature che a seconda del colore possono eseguire determinate azioni e interagire in maniera differente con lo scenario, così da offrirci la possibile soluzione agli enigmi ambientali che ci troveremo ad affrontare nel corso di una campagna che si preannuncia davvero interessante. Pochi giorni fa abbiamo provato Pikmin 4 e scoperto che questo episodio si pone probabilmente come il più originale e innovativo di sempre, forte di una serie di grosse novità che si innestano in maniera sorprendente sull'impianto tradizionale che i fan del franchise conoscono così bene, e che vedono ad esempio la presenza del cane Oatchi per fornirci ulteriore supporto e moltiplicare le possibilità.

Remnant 2 Remnant 2, uno dei protagonisti alle prese con un avversario minaccioso In uscita su PC, PS5 e XSX il 25 luglio Dopo il successo di Remnant: From the Ashes, la serie action di Gunfire Games torna per una nuova avventura con Remnant 2, proiettandoci ancora una volta nell'inquietante mondo post-apocalittico che fa sfondo al gioco. Da soli o in compagnia di tre amici potremo esplorare un'ambientazione sempre diversa grazie ai meccanismi procedurali, ma con la costante insidia delle creature ostili che la abitano. Dopo aver scelto il nostro combattente fra tre differenti classi, ovverosia Gunslinger, Challenger e Handler, dovremo dunque metterci in cammino e visitare luoghi a dir poco inospitali per affrontare nemici sempre più forti e coriacei, nel tentativo di liberare il mondo dalla minaccia delle creature oscure che vogliono distruggerlo. Avete letto il nostro provato di Remnant 2?

Ratchet & Clank: Rift Apart Ratchet & Clank: Rift Apart, Ratchet durante una sequenza di intermezzo In uscita su PC il 26 luglio Sembrava impossibile e invece ecco debuttare a luglio la versione PC di Ratchet & Clank: Rift Apart, lo straordinario action game che Insomniac Games ha disegnato con in mente le caratteristiche di PS5 e in particolare il velocissimo SSD della console Sony: apparentemente uno dei pochi dispositivi in grado di portare sullo schermo la meccanica dei portali che rende così particolare questa avventura. I due protagonisti del gioco, in compagnia del nuovo personaggio Rivet, si troveranno infatti in alcuni momenti a passare da un mondo all'altro nel giro di pochi istanti, dando vita a sequenze visivamente incredibili, coadiuvate da un gameplay solidissimo e da una struttura davvero ricca di contenuti. In attesa di capire come si muova su PC questo gioiellino, rinfrescatevi la memoria con la nostra recensione di Ratchet & Clank: Rift Apart.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, una sequenza di combattimento In uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 27 luglio È tempo di revival con Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, reinterpretazione a base roguelike e post-apocalittica del classico picchiaduro a scorrimento di Technos Japan. Ci troviamo infatti nell'anno 199X, fra le strade di una New York devastata dalle guerre nucleari e invasa da orde di nuovi e spietati predoni che minacciano i pochi sopravvissuti, controllando il territorio con la violenza e il terrore. I fratelli Billy e Jimmy Lee non ci stanno, però, e decidono di lottare per liberare la città insieme a un manipolo di fedeli alleati: in tutto oltre dieci personaggi giocabili che potremo controllare in single player oppure nel classico multiplayer cooperativo in locale per due giocatori, accompagnati da una grafica in pixel art che rende omaggio all'epoca dei grandi cabinati.

The Expanse: A Telltale Series The Expanse: A Telltale Series, la protagonista Camina Drummer In uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 27 luglio Deck Nine Games e Telltale Games hanno unito le forze per consegnarci The Expanse: A Telltale Series, la nuova avventura episodica ispirata appunto all'universo sci-fi creato da James S.A. Corey. Il gioco racconta una storia inedita con protagonista la scaltra comandante Camina Drummer, interpretata da Cara Gee proprio come nell'ottima serie televisiva prodotta da Mark Fergus e Hawk Ostby. Impegnati a esplorare gli insidiosi settori adiacenti la Cintura a bordo della Artemis, una nave costantemente a caccia di risorse preziose, ci troveremo come da tradizione ad affrontare situazioni pericolose e a prendere decisioni difficili, che andranno a influenzare il corso degli eventi nell'ambito di una storia matura e drammatica, che riprende le atmosfere dello show disponibile su Amazon. Pochi giorni fa abbiamo intervistato Cara Gee e gli sviluppatori di Deck Nine: ecco cosa ci hanno detto della loro esperienza con The Expanse: A Telltale Series.