Park Beyond: 10 consigli per dare filo da torcere ai migliori parchi a tema del mondo!

Gestionali... c'è chi non ne ha mai giocato uno e chi, invece, ne ha divorati a decine in passato ma non ne gioca da secoli. Che apparteniate a uno o all'altro gruppo o, perché no, siete tra quelli che con i gestionali non hanno mai smesso, il titolo del momento è sicuramente Park Beyond, sviluppato da Limbic Entertainment e pubblicato da Bandai Namco. Parliamo di un titolo capace di appagare sia i giocatori più fantasiosi, offrendo numerosi strumenti per creare il parco divertimenti dei sogni, sia quelli più analitici e precisi, che troveranno pane per i loro denti grazie ai pannelli di gestione del parco: assunzioni, finanze, gradimento del pubblico, analisi dei flussi di ospiti e così via. L'avrete capito, c'è davvero da rimboccarsi le maniche ed è per questo che abbiamo stilato 10 di consigli utili per iniziare al meglio Park Beyond.

Chi entra dove esce? Park Beyond: scegliere entrata ed uscita di ciascuna giostra sarà fondamentale per gestire al meglio il flusso di visitatori Scegliere dove posizionare entrata ed uscita di ciascuna giostra è a dir poco fondamentale. Questo è il sistema migliore che avrete, dopo naturalmente il costruire nuove strade, per governare il flusso dei visitatori nel parco. Chi entra in un parco a tema deve essere sempre spinto verso nuove attrazioni e nuovi negozi, in modo che spenda il più possibile e se ne vada quando davvero esausto. È quindi importante fare in modo che ciascuna uscita porti i visitatori nella direzione giusta, evitando per esempio di rispedirli indietro o prematuramente verso l'inevitabile ritorno a casa, invece di indirizzarli per esempio verso una giostra poco frequentata e oggetto di una forte scontistica, oppure in una nuova ed emozionante area tematica.

Già fatto? Park Beyond: costa farli, ma quanta soddisfazione vederli andare Costruire montagne russe, rollearcoaster e altre diavolerie su rotaia è parte integrante del divertimento, ma non tutti hanno l'estro e l'ispirazione giusta. Il gioco propone diversi modelli a pronta consegna che vi basterà pagare con i soldi guadagnati dal parco, e piazzare in totale libertà. Se poi vorrete ampliare o modificare il percorso preesistente, lo potrete fare in qualsiasi momento e anzi, è davvero un ottimo sistema per capire come costruirne di nuovi e da zero. In definitiva, non solo usare montagne russe già costruite è del tutto lecito, ma modificarle in seguito è anche un buon modo per imparare come farne di nuovi.

Commesso Sommesso Park Beyond: lo staff non richiede tante attenzioni, ma ogni tanto è bene controllare che tutti siano contenti Perdere soldi sui bagni va bene, ma un negozio che vende prodotti di qualsiasi genere deve guadagnare per giustificare la sua esistenza. In Park Beyond, anche per preservare il benessere dello staff, è possibile decidere la velocità di servizio e questa, cari gestori di parchi a tema, è una variabile molto importante. Questo è il primo valore che dovreste controllare se gli incassi sono in rosso, o se le file davanti alla cassa sono diventate troppo lunghe. Se poi aumentare la velocità del servizio non si rivelasse abbastanza, avrete altre due possibilità: assumere nuovo staff o costruire un altro negozio della stessa tipologia.

Impossibilificante! Park Beyond: Impossibilificando le attrazioni, i vostri parchi diventeranno letteralmente impossibili Una cosa bella di Park Beyond è che ti permette di creare sia parchi a tema realistici che parchi totalmente folli, dove le giostre sfidano sempre le leggi della fisica e tutto è più colorato, scintillante e... semplicemente fantastico. Se le vostre attrazioni stanno diventando un po' troppo noiose, impossibilificatele! Queste nuove e potenziate versioni di giostre e negozi richiameranno infatti tantissimi visitatori e ne moltiplicheranno il divertimento. Rimanere ancorati al realismo è però una scelta interessante, specialmente per chi cerca un'ulteriore difficoltà.

Se cercate precisione in Park Beyond... Park Beyond: Costruire realistico necessita di precisione, fortunatamente abbiamo a disposizione gli strumenti giusti Ricordatevi che abilitando la modalità precisione potrete ruotare e spostare ogni singolo oggetto di scena. Per esempio, potrete posizionare un bagno in una posizione di massima e poi abilitare la modalità precisione per assecondare meglio la curva della strada, o per fare in modo che con un leggero spostamento a destra la nuova struttura quasi si fonda con le fondamenta della giostra rialzata nelle vicinanze. Inoltre, la stessa roccia può diventare mille rocce diverse se ne modificherete ogni volta la rotazione e grandezza, lo stesso per piante e alberi. La modalità precisione sarà la vostra migliore amica se il vostro obiettivo è un parco curato nei minimi dettagli.

Dimmi cosa vuoi Non fate di testa vostra, piuttosto ascoltate ciò che hanno da dirvi i vostri clienti visitatori. La funzione Mappa di Calore di Park Beyond vi permetterà di controllare in tempo reale i bisogni di ogni gruppo in visita: potrete scoprire a che punto è la loro felicità, se hanno fame o sete, bisogno di una toilette o semplicemente di riposare. Qualcuno di loro potrebbe anche soffrire di nausea, questo vorrà dire che forse il vostro parco ha delle attrazioni troppo adrenaliniche, o che costruire un fast food sotto le montagne russe non è stata poi una così buona idea. Nello stesso menù, potrete anche avere dei feedback su ciascuna attrazione, il bisogno di manutenzione e naturalmente la loro redditività.

Attenti ai soldi Park Beyond: i menù non sono la cosa più eccitante, ma è bene tenerli sempre d'occhio Sia nella modalità campagna che in quella sandboxbè facile farsi prendere le mano e sperperare tutti i soldi che ci verranno concessi a inizio partita. Non fatevi prendere dalla foga e scegliete con cura il minimo indispensabile per iniziare col botto, ma tenendo in ordine i conti. Al posto di un negozio dovrete all'inizio accontentarvi di una manciata di distributori automatici, ma questo vi darà modo di pianificare con cura l'espansione del vostro parco e iniziare a controllare che tutto funzioni come previsto. Attenti poi alle montagne russe: sono splendide da vedere e possono generare un mucchio di soldi, allo stesso modo se costruite con troppo anticipo, prima che ci sia abbastanza pubblico per sostenerne la manutenzione, possono rivelarsi un disastro capace di affossare anche i parchi più promettenti.

Copia e Incolla Park Beyond: vi servono dodici caramelle? Nessun problema con il copia e incolla Lo avete notato o no che è possibile copiare e incollare qualsiasi elemento presente sulla mappa? Quell'insieme di rocce vi piace e vorreste averlo anche dall'altra parte del parco? Copiatele con l'apposito strumento, modificatele a piacere, e piazzatele dove meglio credete. Quel villaggio western è troppo piccolo o sarebbe perfetto per rendere più emozionante l'ingresso al parco? Copiatelo, giratelo, rimpicciolitelo e piazzatelo una, quattro, cento volte ovunque vogliate. Il copia è incolla è la funzione perfetta per chi ama riciclare oggetti di scena, ancor di più se usata insieme alla modalità precisione che vi consentirà di creare delle scene sempre nuove usando in realtà pochissimi elementi. Come dire, massimo risultato e zero sbattimento.

Salva i migliori! Park Beyond: Fallo una volta e usalo per sempre, basta salvarne il progetto Se poi vi verrà voglia di creare nuove strutture da zero, scegliendone accuratamente muri, insegne, tetti e comignoli, ricordate di salvarne il progetto in modo da poterlo riutilizzare in seguito dentro qualsiasi parco su cui starete lavorando. Per esempio, potrete crearvi da zero una piccola palazzina di due piani per farne il centro direzionale in un parco, e un elemento scenografico dentro cui far passare le montagne russe in un altro; oppure creare un giardino botanico selezionando accuratamente ogni pianta, per uno sforzo creativo e di precisione di cui potrete beneficiare praticamente per sempre. Insomma, se in Park Beyond manca qualcosa, potrete crearvelo da voi e salvarlo in modo da utilizzarlo per sempre e in ogni parco.