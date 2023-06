God of War Ragnarok diventa 'il gioco di Thor' nell'udienza: perché Sony non lo mette su PS Plus?

Nelle fasi conclusive dell'udienza fra Microsoft e FTC si è parlato anche di abbonamenti e di cosa potrebbe significare l'arrivo di Call of Duty su Xbox Game Pass, al che la giudice Corley ha chiesto come mai Sony non possa mettere il gioco di Thor, ovverosia God of War Ragnarok, su PlayStation Plus per competere.

Si tratta naturalmente di un discorso molto interessante, e che rivela per tanti versi il nocciolo della questione: Sony dice che Xbox Game Pass distrugge il valore dei giochi ed è dunque chiaro che non voglia arrivare a dover competere con Microsoft su quel terreno.

Questo perché, laddove davvero Call of Duty dovesse entrare a far parte del catalogo del Game Pass, la casa giapponese sarebbe costretta a reagire proprio come immaginato dalla giudice Corley, portando su PlayStation Plus i suoi principali blockbuster in anticipo sui tempi, magari proprio dal day one come vuole assolutamente evitare di fare.