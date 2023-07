Pikmin 4, video di gameplay da 20 minuti per l'esclusiva Nintendo

Come saprete, alcuni giorni fa abbiamo provato Pikmin 4 e ci siamo resi conto di aver nutrito aspettative sbagliate nei confronti del gioco, che durante gli ultimi test si è rivelato capace di offrire un'esperienza sostanzialmente migliore rispetto a ciò che pensavamo in precedenza.

Pikmin 4 si mostra con un nuovo video di gameplay della durata di circa venti minuti, catturato da IGN mentre si avvicina la data di uscita dell'attesa esclusiva Nintendo, in arrivo nei negozi il prossimo 21 luglio.

Le novità di Pikmin 4

Merito senz'altro delle novità introdotte dal team di sviluppo per questo episodio, che oltre a una specie differente di Pikmin e alle tradizionali meccaniche strategiche della serie fa leva anche sulla presenza di un personaggio inedito, il cane Oatchi, che mischia le carte in tavola.

Come si vede anche nel video di IGN, Oatchi fornisce un set di possibilità decisamente fresche rispetto al passato del franchise, superando i limiti dello scenario per consentirci di trasportare le "truppe" e utilizzare così le loro capacità in maniera più completa e divertente.

Non è insomma un caso che Pikmin 4 sia il gioco più atteso di luglio secondo la redazione di Multiplayer.it.