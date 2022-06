Xbox Pride Month 2022: svelato il controller e i contenuti per giochi esclusivi

Microsoft e Xbox hanno annunciato i piani per la celebrazione dei Pride Month 2022, ovvero per giugno. Le novità proposta da Redmond includono un controller Xbox a tema, che fonde tutte le bandiere della community LGBTQ+, e alcuni contenuti in-game per Halo e Forza, giochi esclusivi di Xbox.

Microsoft ha spiegato che i controller Pride dello scorso anno sono stati apprezzati, ma i fan avrebbero voluto che fossero disponibili in quantità maggiori. Quest'anno, tutti coloro che vivono in una nazione dove Xbox Desing Lab è supportato potranno creare il proprio. Potete vedere il modello base del controller di quest'anno qui sotto. Tramite Xbox Desing Lab, sarà possibile cambiare i colori dei tasti, delle levette, aggiungere un'incisione e non solo.

Il controller Xbox del Pride Month 2022

Per quanto riguarda Halo Infinite, i giocatori possono sbloccare un nameplate "Unity" e un emblema: basta accedere al gioco e otterrete quanto potete vedere nell'immagine qui sotto.

Il Pride 2022 di Halo Infinite

In Forza Horizon 5, invece, si otterrà una nuova livrea per la 2009 Pagani Zonda Cinque Roaster, con uno stile arcobaleno su una base bianca. La livrea è disponibile anche in Forza Horizon 4 e Forza Motorsport 7. Potete vederla nell'immagine qui sotto.

Il Pride 2022 di Forza Horizon 5

Xbox Gear Shop ha una nuova selezione di prodotti a tema Pride, che potete trovare qui. Xbox donerà anche 25.000 dollari a Transgender Law Center e a Trans Lifeline. Inoltre, Xbox Publishing terrà una diretta dedicata a Tell Me Why il 23 giugno e raccoglierà denaro per Trans Lifeline.

Ricordiamo anche che Tell Me Why è attualmente gratuito per tutti su Xbox.