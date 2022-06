Pokémon Scarlatto e Violetto saranno il giusto mix tra tradizione e innovazione?

Come promesso oggi The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto, i titoli di nona generazione in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch a novembre. Il filmato pur non mettendo a fuoco tutte le caratteristiche dei due giochi, ha offerto diversi spunti di discussione interessanti, dando l'idea che Game Freak abbia intenzione di rinnovare parzialmente la formula classica della serie principale, introducendo ad esempio alcuni degli elementi che abbiamo già visto a inizio anno in Leggende Pokémon Arceus e non solo.

Togliamoci subito il dente (avvelenato): come prevedibile Pokémon Scarlatto e Violetto non offriranno il balzo grafico sperato e ancora una volta mostrano il fianco a critiche per un comparto tecnico arretrato, fatto di texture slavate e in bassa risoluzione e Pokémon ancora troppo statici, seppur l'impressione data dall'ultimo trailer è che i due giochi siano un filo più rifiniti dei loro predecessori. Sia chiaro, un trailer di certo non basta per dare un giudizio definitivo in merito e c'è tempo da qui al lancio per migliorare ulteriormente il comparto grafico, ma è chiaro, ancora una volta, che per GameFreak questo è un aspetto secondario e non ci saranno rivoluzioni in tal senso. E sinceramente dubitiamo che vedremo un cambio di tendenza in futuro.

Detto questo i circa tre minuti di durata del trailer di oggi e i dettagli del comunicato ufficiale di The Pokémon Company hanno offerto tanti elementi interessanti legati al gameplay. Per prima cosa è stato ribadito che Pokémon Scarlatto e Violetto saranno i primi RPG open world della serie e possiamo dunque aspettarci un focus maggiore sull'esplorazione del mondo di gioco, magari con gli allenatori più avventurosi che verranno premiati con l'avvistamento di specie rare o strumenti utili. Un ulteriore passo in avanti rispetto alle Terre Selvagge di Spada e Scudo e che sembrerebbe avvicinare Scarlatto e Violetto maggiormente alla filosofia di Leggende Arceus, per quanto quest'ultimo presentava delle macro-aree più che un vero e proprio mondo open world e poneva l'accento sull'utilizzo di Pokémon speciali per gli spostamenti, elemento che influisce pesantemente sull'esplorazione e non ci è dato sapere se rivedremo questo elemento anche nei titoli di nona generazione.

Un'altra interessante novità intuibile dal trailer e confermata successivamente da The Pokémon Company è che Pokémon Scarlatto e Violetto presenteranno una modalità multiplayer cooperativa a 4 giocatori. I dettagli al riguardo sono scarni per il momento, ma il trailer di oggi suggerisce che i giocatori potranno visitare i mondi di altri allenatori e fare squadra durante l'esplorazione oppure agire come lupi solitari. Nel filmato ad esempio abbiamo visto i giocatori separarsi e ognuno esplorare un'area differente. Teoricamente sarà dunque possibile esplorare il mondo di un altro utente in possesso di una versione di gioco differente per catturare i Pokémon esclusivi assenti nella nostra. Le potenzialità di questa modalità potrebbero essere molto interessanti, immaginate ad esempio affrontare dungeon o Pokémon Leggendari realizzati appositamente per 4 giocatori.

Lechonk, uno dei nuovi Pokémon svelati oggi

Altri spunti di discussione offerti dall'ultimo trailer sono quelli legati alle meccaniche di cattura e combattimento. Nel filmato ad esempio vediamo il giocatore avvicinarsi di soppiatto a un gruppo di Smoliv, una delle nuove specie presentate oggi, per poi catturare uno, apparentemente senza affrontarlo in battaglia.

Per certi versi ci ha ricordato le meccaniche di cattura stealth introdotte in Leggende Pokémon Arceus, dove per chi non lo sapesse era possibile catturare i Pokémon senza affrontarli in battaglia, con maggior probabilità di successo quando colti di sorpresa. Sembrerebbe dunque che Scarlatto e Violetto erediteranno questi elementi, eppure nell'ultimo comunicato ufficiale che ha accompagnato il trailer si parla di "affrontare i Pokémon selvatici nelle lotte per poi catturarli", quindi è necessario attendere delucidazioni in merito.

I combattimenti, invece, per sembrerebbero legati alla formula classica della serie, con gli scontri che inizieranno una volta entrati in contatto con un mostriciattolo selvatico di o avvistati dall'allenatore "Bullo" di turno. Dall'HUD mostrato per pochi secondi nel trailer, intuiamo che le lotte saranno scandite dai turni fissi classici della serie e non da quelli "dinamici" visti in Leggende Pokémon Arceus. Anche la telecamera sembrerebbe essere fissa e il giocatore non potrà muoversi liberamente durante lo scontro, ad esempio per fuggire a gambe levate. Da una parte ciò potrebbe far tirare un sospiro di sollievo a chi desidera un gameplay fedele alle meccaniche classiche e che ha mal digerito la struttura delle battaglie di Leggende Arceus, ma d'altro canto c'è anche chi vorrebbe vedere delle novità in tal senso.

Per il resto il filmato ha mostrato alcune delle aree esplorabili della nuova regione di Pokémon Scarlatto e Violetto, che per il momento sembrerebbe offrire una buona varietà di biomi, i due Pokémon Leggendari Koraidon e Miraidon, così come altre creature inedite tra cui il già amatissimo Lechonk, e la data di uscita, fissata per il 18 novembre 2022.

Che idea che vi siete fatti dalle ultime novità presentate da The Pokémon Company? Secondo voi Pokémon Scarlatto e Violetto rappresenteranno un punto di svolta nella serie principale, oppure alla fine la formula complessivamente rimarrà perlopiù ancorata alla tradizione? Fatecelo sapere nei commenti.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.