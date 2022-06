Warhammer 40.000: Darktide, preordine disponibile per l'esclusiva console Xbox

Oggi, Fatshark ha annunciato la disponibilità del preordine di Warhammer 40.000: Darktide in versione PC (Steam, Windows Store) e Xbox Series X|S, in qualità di esclusiva console. Sono disponibili due edizioni. Inoltre, è stato condiviso un trailer che potete trovare poco sotto.

La prima edizione di Warhammer 40.000: Darktide è quella base e costerà 39.99€. Il preordine include un trinket "Atoman Star Weapon" e una cornice "Vanguard of the Imperium".

Vi è poi la Imperial Edition di Warhammer 40.000: Darktide al prezzo di 59.99€. Questa include i contenuti del preordine già citati, più 2.500 Aquilas (valuta in-game di livello premium), un'altra cornice "Mortis Veteran", uno zaino cosmetico "Caducades" per personaggi umani e un Loyalist Pack, che include 4 costumi di classe, 8 skin per le armi, un equipaggiamento per la testa e un tatuaggio per il corpo per gli Ogryn.

Potete trovare il gioco su Steam, Xbox Store e Windows Store.

"Combatti contro orde nemiche insieme ai tuoi amici, in questa nuova esperienza Warhammer: 40.000", si legge nella sinossi ufficiale. "Dagli sviluppatori della premiata e acclamata saga action co-op di Vermintide, Warhammer 40.000: Darktide è un viscerale action game co-op per 4 giocatori ambientato nella città alveare di Tertium."

"Nelle profondità dell'alveare, i semi della corruzione minacciano una inarrestabile ondata di oscurità. Un culto eretico noto come Admonition sta cercando di prendere il controllo del pianeta Atoma Prime e di devastare i suoi abitanti. Insieme ai tuoi alleati dell'Inquisizione, dovrai eradicare il nemico prima che la città soccomba al Caos."

Ricordiamo che Warhammer 40.000: Darktide sarà disponibile dal 13 settembre 2022.