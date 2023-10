Xbox Series S: Starter Bundle annunciato da Microsoft, con Game Pass incluso

Microsoft ha annunciato oggi lo Starter Bundle di Xbox Series S, ovvero un nuovo pacchetto per Xbox Series S contenente alcuni contenuti aggiuntivi in bundle, nella fattispecie un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate che verrà messo in vendita a partire dal 31 ottobre 2023, anche in Italia.

In base a quanto riferito sul sito ufficiale Xbox, lo Starter Bundle di Xbox Series S dovrebbe essere disponibile anche in Italia dal 31 ottobre 2023 al prezzo suggerito di 299 euro, corrispondente alle caratteristiche della versione americana.

In sostanza, si tratta di un pacchetto contenente Xbox Series S con tutta la dotazione originale della console insieme a un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate valido per 3 mesi.