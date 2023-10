Haunted House il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile da oggi

Atari ha annunciato la disponibilità di Haunted House, nuova incarnazione della storica serie horror nata decenni fa su Atari 2600. Per festeggiare ha pubblicato il classico trailer di lancio, che mostra il gioco in azione. Si tratta di un'avventura isometrica in cui bisogna evitare di farsi vedere da alcune creature sovrannaturali e al contempo di devono evitare trappole e cercare oggetti. Sviluppato da Orbit Studio, gli stessi del bello e sconosciuto Retro Machina, costa 19,50€ (15,60 in offerta lancio) ed è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4, PS5 e Atari VCS.