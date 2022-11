Xbox Series X è stata uno degli prodotti più venduti durante il Black Friday 2022

Stando a una ricerca di mercato realizzata da Adobe Analytics intitolata "2022 Holiday Shopping Trends" Xbox Series X è stata uno dei prodotti più ricercati durante il Black Friday 2022, virtualmente battendo PS5, Nintendo Switch e Series S.

Secondo il report, la console di Microsoft è stato uno dei cinque "prodotti Hot" durante il Black Friday. Per la cronaca, gli altri quattro sono Call of Duty: Modern Warfare 2 (che secondo Microsoft è un brand che non ha più la rilevanza di un tempo), droni, i MacBook e lo show per bambini Bluey.

Adobe Analytics purtroppo non ha fornito dettagli su cosa rende un "prodotto Hot" e in quale misura Xbox Series X ha superato PS5, Nintendo Switch e Series S guadagnandosi un posto nella top 5. Lo scorso anno aveva pubblicato un report simile (dove primeggiava Xbox Series S) e sappiamo che era basato sulle analisi di 3 bilioni di visite presso i rivenditori e sugli articoli più acquistati presso un oltre 1.000 negozi online. Non sappiamo se la ricerca di mercato di quest'anno è stata condotta utilizzando campioni simili.

Xbox Series X e S

Per dati più dettagliati non ci resta che attendere che il tradizionale report di NPD per il mese di novembre 2022, che speriamo ci offrirà un quadro generale più completo delle vendite hardware e software durante le ultime due settimane di promozioni.

Detto questo sappiamo che durante il Black Friday 2022 Microsoft ha lanciato una serie di offerte molto aggressive e invitanti per Xbox Series X e S, che a quanto pare hanno ottenuto l'effetto desiderato.