Elon Musk dorme accanto a un'arma di Deus Ex: Human Revolution

Il nuovo proprietario di Twitter, Elon Musk, ha condiviso nelle prime ore del 28 novembre una foto di quello che, a suo dire, è il suo comodino, con un'arma che i fan di Deus Ex dovrebbero riconoscere subito. Oltre a una replica della pistola a pietra focaia Washington Crossing the Delaware (e a quattro lattine di Diet Coke aperte), il miliardario sembra dormire accanto a una replica della pistola Diamond Back .357 di Adam Jensen, apparsa nel gioco di ruolo del 2011 Deus Ex: Human Revolution.

Nessuna delle due armi è quindi una vera arma da fuoco. La riproduzione della pistola di Deus Ex Human Revolution manca del grilletto e il caricatore è chiaramente un unico blocco che non permette l'inserimento di cartucce o proiettili di gomma.

Potete vedere la fotografia condivisa da Elon Musk qui sotto.

Deus Ex Human Revolution è il primo capitolo della saga dedicato ad Adam Jensen. Si pone come prequel degli originali Deus Ex. Al pari di molti altri giochi di genere cyberpunk, Human Revolution tratta dei rischi intrinsechi della tecnologia, dei potenziamenti corporali e delle multinazionali che ottengono sempre più potere e diventano un ente che si sostituisce al governo e alla polizia.

Non sappiamo se Musk sia un appassionato di Deus Ex Human Revolution o se semplicemente si sia imbattuto nell'arma da fuoco e l'abbia apprezzata. Sicuramente Musk è un videogiocatori, come possiamo ricordare dai suoi tweet dedicati ad Elden Ring, che vennero molto criticati.