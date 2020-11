Xbox Series X e Series S, alcuni acquirenti fortunati le hanno già

Alcuni acquirenti fortunati hanno già ricevuto Xbox Series X e Series S. Non parliamo di esponenti della stampa o di influencer, ma di persone che hanno prenotato la loro console e hanno avuto una bella sorpresa. Considerando che la data d'uscita ufficiale della next-gen di Microsoft è il 10 novembre, stiamo parlando di diversi giorni d'anticipo.

Le testimonianze dirette parlano di almeno una Xbox Series S già consegnata in Canada e di una Xbox Series X già consegnata in Portogallo. Non è chiaro come mai alcune unità siano state spedite prima. I più candidi ritengono che possa dipendere dalla volontà di smaltire gli ordini in eccesso che renderebbero problematico spedire le console tutte insieme, mentre i più maliziosi ci vedono una mossa di marketing bella e buona.

La verità è che scenari del genere capitano spessissimo con gli oggetti tecnologici. Dopo che le unità sono state consegnate ai negozi, può accadere davvero di tutto. Che aggiungere? Speriamo che chi ha già la sua bella Xbox di nuova generazione ci si diverta. In fondo grazie alla retrocompatibilità può continuare a giocare a tutti i giochi che aveva su Xbox One.

La foto di Xbox Series X in testa alla notizia è dell'utente Reddit JMH71, mentre quella di Xbox Series S qui di seguito è dell'utente Reddit Spead20.