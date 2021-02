Xbox Series X: foto scandagliata alla ricerca di altri segreti nascosti

Quali, incredibili segreti nasconderà questa foto della confezione di Xbox Series X?

I fan di Xbox Series X stanno scandagliando il materiale promozionale della console, in particolare la foto qui sopra, alla ricerca di nuovi annunci nascosti. Naturalmente non sono impazziti, ma dopo i casi di Xbox Series S nascosta nella stanza di Phil Spencer e delle cuffie wireless di Xbox nascoste in uno spot, molti credono di poter trovare altro nel materiale promozionale pubblicato finora.

La foto riportata è tratta dal trailer del frigorifero a forma di Xbox Series X risalente a ottobre 2020. Secondo un utente Reddit nasconderebbe la bellezza di tre giochi, rappresentati dai poster appesi al magazzino: Project Gotham Racing 4, Viva Pinata e Microsoft Flight Simulator.

Il terzo è stato effettivamente annunciato, mentre gli altri due no. Che nascondano davvero dei possibili annunci? Difficile dirlo, anche se la recente strategia intrapresa dal marketing di Xbox non permette di escluderlo a priori (a questo punto possiamo dire che sta funzionando bene anche per questo motivo). Remaster o nuovi capitoli? Cosa preferireste?