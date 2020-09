Xbox Series X ha fatto schizzare alle stelle le vendite di Xbox One X su Amazon

L'apertura dei preordini di Xbox Series X ha avuto uno strano e inatteso effetto collaterale: un vertiginoso incremento delle vendite di Xbox One X, almeno su Amazon. Pensate che il rango della console di mezza generazione nella classifica dei prodotti videoludici più venduti è cresciuto fino al 747%.

I motivi del rinnovato interesse dei videogiocatori per Xbox One X non è stato reso noto, ma si sospetta che molti l'abbiano scambiata per Xbox Series X. Insomma, la confusione nei nomi delle console di Microsoft avrebbe colpito inesorabilmente i meno informati.

Del resto va detto che le confezioni delle due console sono molto diverse e i loro prezzi non collimano, quindi uno sbaglio del genere è attribuile in buona parte anche alla disattenzione degli utenti. Comunque sia si tratta semplicemente di una nota stonata in una giornata a quanto pare piena di successi per la casa di Redmond, che con la notizia dell'acquisizione di Bethesda pare essere riuscita a far schizzare alle stelle l'interesse per Xbox Series X. Molti infatti la vedono come l'unica console sulla quale saranno giocabili i prossimi blockbuster dello sviluppatore, come The Elder Scrolls VI e Starfield.