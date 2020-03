Xbox Series X: l'SSD consente di fare le stesse cose di quello di PS5, secondo uno sviluppatore

Stando a NitX, sviluppatore verificato che interviene di tanto in tanto sul forum ResetEra, l'SSD di Xbox Series X consente di fare più o meno le stesse cose di quello di PS5. NitX fa riferimento allo streaming dei dati e la sua è una risposta diretta a un altro sviluppatore, JasoNsider, che aveva decantato la potenza dell'SSD di PS5.

NitX: "Si può fare anche con l'SSD di Xbox Series X. L'architettura di XSX è stata progettata per fare esattamente questo. La maggiore portata della RAM combinata con l'SSD può fare lo stream di moltissimi dati. Ovviamente i numeri bruti contano, ma ribadisco che molto dipende dall'architettura della macchina nel suo complesso, nonché dai motori grafici."

Di nostro possiamo aggiungere che il dibattito sull'SSD è davvero un non problema, nel senso che chiaramente la potenza massima di un componente simile sarà utilizzata soprattutto, se non soltanto, dai titoli first party, mentre i multipiattaforma guarderanno come sempre al minimo denominatore comune, limitandosi ad avvantaggiarsi della minore ottimizzazione richiesta in fase di rifinitura.

Per il resto PS5 e Xbox Series X ci sembrano entrambe due splendide console, il cui successo sarà determinato dai giochi, dai servizi e dal prezzo di lancio.