Xbox Series X: Microsoft non si ferma e vuole acquisire nuovi studi

Microsoft vuole acquisire altri studi di sviluppo per potenziare la sua offerta su Xbox Series X e i suoi servizi in abbonamento. A dirlo è stato il capo della divisione Xbox, Phil Spencer, ai microfoni di GamesIndustry.biz, in un'intervista corale in cui sono intervenuti anche Matt Booty, il capo degli Xbox Game Studios, e altri dirigenti di Microsoft legati al mondo Xbox.

Negli ultimi anni Microsoft ha fatto grandi acquisti tra gli sviluppatori, annettendo agli Xbox Games Studio diverse software house prestigiose quali Compulsion Games, Double Fine, InXile, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games e Undead Labs. Ha anche creato degli studi tripla A da zero come The Initiative, così da potersi preparare al lancio della nuova generazione di console in piene forze.

Nel corso dell'intervista, Spencer ha illustrato come sono nate tutte queste acquisizioni e che Microsoft non intende fermarsi e continua a guardarsi intorno: "Stiamo ricevendo un grande supporto da Satya Nadella, il CEO di Microsoft, e da Amy Hood, il CFO. Non ci sono segnali di rallentamento, ma dobbiamo semplicemente procedere a un ritmo sostenibile come noi come squadra leader. Siamo sempre in giro a parlare con la gente. Ma deve presentarsi la giusta opportunità."

Come spiegato da Spencer, Microsoft ha acquisito tutti team con cui aveva una certa familiarità e un rapporto di collaborazione già avviato. Quindi non è mai andata alla cieca. Chissà se nei prossimi eventi annuncerà delle nuove acquisizioni o se aspetterà ancora qualche mese per farlo. Magari il 23 luglio potrebbe annunciare un nuovo studio e subito un gioco in sviluppo. Non sarebbe male.