Remothered: Broken Porcelain: la data di lancio è stata rinviata ad ottobre

La data di lancio PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One di Remothered: Broken Porcelain è stata rinviata a pochi giorni dall'annuncio. Il gioco di Stormind Games e Darril Arts arriverà nei negozi il prossimo 20 ottobre 2020.

A comunicarlo è direttamente lo studio di sviluppo che ha spiegato di aver bisogno di maggior tempo per ripulire e perfezionare l'esperienza di gioco. L'occasione è stata utilizzata anche per ringraziare i fan per l'amore dimostrato in queste ultime settimane. La precedente data d'uscita di Remothered: Broken Porcelain era stata annunciata con un trailer non più di qualche settimana fa durante il Future Games Show di GamesRadar.

Questo poco tempo è servito, però, allo studio per capire che non sarebbe riuscito a pubblicare il gioco entro la data prevista inizialmente (il 25 agosto), soprattutto per via delle sfide lavorative che la pandemia da COVID-19 sta ancora mettendo davanti a queste realtà indipendenti. Considerando tutte queste cose Darril Arts, Stormind Games e Modus hanno deciso per il rinvio.

