Call of Duty Warzone e Modern Warfare patch del 9 luglio: ecco cosa cambia

Activision e Infinity Ward hanno pubblicato la patch del 9 luglio di Call of Duty Warzone e Call of Duty Modern Warfare. Questo aggiornamento va a sistemare alcune delle principali problematiche segnalate dai giocatori, oltre che migliorare il bilanciamento delle armi di gioco. Andiamo a scoprire cosa cambia grazie a questo aggiornamento per PS4, PC e Xbox One.

Ecco tutte le novità segnalate da Infinity Ward nel sito ufficiale:

Sistemato il testo che appare sulle mimetizzazioni degli SUV

Sistemato il numero di punti esperienza dati dai proiettili esplosivi del Rytec AMR

Sistemato il problema che consentiva di uccidere con un unico proiettile esplosivo del Rytec AMR in BR

Sistemato il problema che non faceva funzionare correttamente il Perk Fully Loaded quando si equipaggiano munizioni alternative sul Rytec AMR

Sistemato un bug che consentiva di trovare i CUAV in Warzone

Sistemato un problema che non consentiva di usare i Field Upgrades in FreeForAll

Sistemato un bug che consentiva ai giocatori di assentarsi mentre giocano a All or Nothing

