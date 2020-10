Xbox Series X e Series S: presto potrebbe arrivare l'integrazione con Discord

Presto potrebbe arrivare un aggiornamento software per Xbox Series X e Series S, chissà se proprio al lancio, con l'integrazione di Discord, il noto software usatissimo dai giocatori di tutto il mondo per comunicare tra di loro.

In realtà non c'è niente di certo, ma una risposta data dall'account ufficiale Xbox a un utente che chiedeva a Discord l'integrazione ufficiale con Xbox Series X e S fa supporre che qualcosa in ballo ci sia e che presto ne sapremo di più.

La frase di Xbox è sibillina ma abbastanza chiara: "Non avevamo ancora visto questa richiesta" chiusa dall'emoticon "occhi". Difficile dire quando arriverà l'aggiornamento e in che forma Discord sarà integrato a Xbox, comunque sia è sempre meglio avere un software di questo tipo in più che uno in meno, soprattutto vista la sua enorme diffusione.

Nel frattempo vi ricordiamo che Xbox Series X e Series S saranno disponibili in tutto il mondo a partire dal 10 novembre 2020, al prezzo rispettivamente di 499€ e 299€. Xbox Series X è anche perfetta come frigorifero.