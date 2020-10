Dragon Ball Super: Vegeta è migliore di Goku? Il primo cambia, il secondo sbaglia

Con questo rapido articolo ci poniamo finalmente un domanda alla quale forse qualche lettore di Dragon Ball Super avrà già pensato: Vegeta è migliore di Goku? La risposta è molto meno intuitiva di quanto potrebbe sembrare; scopriamo perché.



L'articolo ovviamente dà per scontato che voi abbiate letto gli ultimi capitoli (ma anche i primi) dell'arco narrativo di Moro di Dragon Ball Super. Potete recuperarli facilmente su Manga Plus, comunque, e anche legalmente. Ogni giorno 20 del mese, infatti, un nuovo capitolo del manga viene pubblicato su questo sito, anche se solo in lingua inglese o in lingua spagnola.



Ma perché Vegeta sarebbe migliore di Goku? Presto detto: il primo cambia. Vegeta ha dimostrato di potersi allenare per apprendere nuove tecniche, anche molto lontane dal proprio stile di combattimento. Di tutto e di più, anche rimettendosi in gioco da capo, pur di riuscire a fermare il divoratore di pianeti. Il Saiyan ha inoltre dimostrato di aver subito un'evoluzione morale: si è pentito del suo passato di Saiyan malvagio, e lo ha anche dichiarato apertamente su Namecc.



Dall'altra parte, invece, il secondo sbaglia. Parliamo di Goku, naturalmente, che sembra non aver appreso praticamente nulla dal suo passato. Ricordate quando è stato lui ad avvertire Gohan di non provocare ulteriormente Cell, per evitare che quest'ultimo creasse altri danni alla Terra? Non è stato ascoltato: e ora proprio Goku ha dato un senzu a Moro, per affrontarlo ad armi pari. Con la conseguenza che Moro rischia adesso di far saltare in aria il pianeta Terra e l'intero Universo 7. Perché non tutti i cattivi possono ravvedersi, ovviamente: Moro non è uno di questi, almeno.



E voi cosa ne pensate? Vegeta è ormai migliore di Goku? Oppure il protagonista di Dragon Ball Super, nonostante gli errori, resta pur sempre il protagonista?