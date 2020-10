Sekiro: Shadow Dies Twice - Game of the Year Edition in arrivo con nuove modalità

Activision Blizzard ha annunciato l'arrivo della Sekiro: Shadow Dies Twice - Game of the Year Edition, ossia un grosso aggiornamento gratuito per il gioco di FromSoftware che aggiunge delle nuove modalità e sistema i problemi residui. Sarà disponibile a partire dal 28 ottobre per chiunque possieda già Sekiro. I nuovi acquirenti avranno invece immediatamente accesso alla nuova versione (da quel giorno in poi, naturalmente).

La Sekiro: Shadow Dies Twice - Game of the Year Edition avrà anche un'edizione fisica, ma solo per PS4 e a quanto pare solo in Giappone. Tra le novità spiccano la modalità Sfida ai boss, i player recording e le skin sbloccabili.

Di seguito potete vedere il trailer di lancio della nuova edizione del gioco:

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Sekiro: Shadow Dies Twice è disponibile per PC, Xbox One e PS4. Presto arriverà anche su Stadia, la piattaforma per il cloud gaming di Google. Non è chiaro se From Software e Activision abbiano in programma un'edizione per PS5 e Xbox Series X. Comunque sia il gioco è retrocompatibile con entrambe le console, quindi non ci saranno problemi a giocarlo anche lì.